Interculturales anuncian 'primer bloqueo de 2024' contra la prórroga de magistrados

Bolivia

La Confederación Sindical de Comunidades Interculturales de Bolivia anuncia bloqueos en contra de la prórroga del mandato de autoridades del Órgano Judicial y demandando el cumplimiento de la Constitución Política del Estado (CPE).

"El Órgano Judicial a partir del 2 de enero debe cerrarse en caso de que no haya nuevos magistrados. Nosotros vamos a apuntar a hacer respetar la Constitución Política del Estado. Si no hay nuevos magistrados, ¿en qué justicia puede creer el país? ¿Quién va a hacer justicia? Si los árbitros de las leyes vigentes del país se prorrogan, entonces ya no hay justicia", indicó el dirigente de la Confederación, David Veizaga, a medios locales.