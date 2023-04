Jeanine Áñez se negó a ser juzgada y llamó "prevaricador" al juez Amaru

La Paz, Bolivia

La expresidenta Jeanine Añez se retiró de su audiencia de medidas cautelares por el caso Senkata en la vía ordinaria, se negó a ser juzgada y desconoció al juez Marco Amaru, a quién llamó “prevaricador”.

“No me voy a prestar a esta patraña y me retiro, porque no lo reconozco a usted señor Amaru, porque es un prevaricador consciente”, afirmó la exmandataria.