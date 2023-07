Bolivia

El juez de nacionalidad boliviana que forma parte del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina (TJCAN) votó a favor en la demanda presentada por Perú por el precio diferenciado del combustible para vehículos con matrícula extranjera que circulan en territorio boliviano, otorgando así el fallo al vecino país. Se trata del chuquisaqueño Gustavo García Brito.

El documento oficial, firmado por la magistrada presidenta, Sandra Catalina Charris Rebellón, y la secretaria general, Karla Margot Rodriguez Noblejas, cita que la Sentencia fue aprobada por los magistrados Gustavo García Brito, Hugo Gómez Apac y Fernando Zapata López, en base a las sesiones judiciales del 28 de noviembre de 2022, el 3 y 17 de julio de 2023.

"Dado el sentido del voto de desempate del magistrado Fernando Zapata López, el voto de los magistrados Hernán Rodrigo Romero Zambrano y Luis Rafael Vergara Quintero, emitidos en la sesión judicial del 28 de noviembre de 2022, constituye un voto disidente (voto en minoría) de la presente Sentencia. El presente texto de la Sentencia (voto en mayoría) fue aprobado por los magistrados Hugo Gómez Apac, Gustavo García Brito y Fernando Zapata López en la sesión judicial del 17 de julio de 2023", se lee en el documento.

¿Quién es Gustavo García Brito?

Nació en Sucre. Es abogado por la Universidad San Francisco Xavier de Chuquisaca. Especialista en Derecho de las Tecnologías de la Información y las Comunicaciones por la Universidad Mayor de San Andrés. Magíster en Derecho Internacional Económico por la Universidad Andina Simón Bolívar, sede Ecuador. Actualmente, Magistrado Principal del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina desde el 24 de enero de 2020 hasta el 15 de enero de 2026.

La semana pasada, la CAN falló a favor de transportistas peruanos, ecuatorianos y colombianos quienes al transitar por territorio boliviano también se beneficiarán comprando combustibles subvencionado y no a precio internacional, como en la actualidad. El hecho continúa causando repercusiones. Opositores y sectores creen que es una nueva derrota internacional para Bolivia.

Los transportistas bolivianos se declararon en emergencia y responsabilizan al gobierno.

"No existe la presencia del Estado ¿Por qué no ha hecho la representación correspondiente? Mandan a personas que no conocen, que no saben del tema y por qué no se les ha invitado a los transportistas que saben perfectamente que podíamos ir a debatir y discutir", afirmó el secretario ejecutivo de la Confederación Sindical de Chóferes de Bolivia, Lucio Gómez, que además pidió la renuncia del viceministro de Transporte.