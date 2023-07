La historia de Yogui, el perrito rescatado durante la pandemia que vende dulces

La Paz, Bolivia

Yogui Covid 77 fue rescatado durante la pandemia y, desde entonces, no se aleja de su dueño, quien lo considera parte de su familia. Pues llegó en el momento en que perdió a su esposa e hijita.

Se trata de un perrito de raza mestiza que ayuda a su dueño a vender golosinas por las calles de El Alto todos los días. Ambos trabajan con mucha alegría. El perro de raza mestiza carga una canastita con chupetes, mientras su dueño ofrece los dulces, sin hacer caer ninguno. Buscan la forma de ganarse el pan de cada día.

El hombre recordó que su esposa e hija, quienes lamentablemente fallecieron, rescataron a Yogui durante la cuarentena por coronavirus y desde entonces son inseparables.

Así, intentan ganarse algunos pesos con la venta de caramelos. Sin embargo, lo que ganan en el día apenas les alcanza para comprar algunos alimentos.

Un día, Pedro tuvo que ser internado por una molestia en la pierna. Pero estuvo a punto de perder a Yogui, por lo que se aferró a su mascota para evitar que los separen.

"De la noche a la mañana, se le pararon las orejitas y desde esa vez me acompaña. Él vio que me rompí el pie y empezó a trabajar de la nada. Esa vez, el doctor me dijo que para la operación tenía que quedarme, pero él no podía estar conmigo en el hospital. Yo no tenía donde dejarle y me dijeron que lo tendrían que dar en adopción y no acepté", recordó.