“La hice traer, pero ella se volvió a ir”: Velan a Fátima, mujer hallada sin vida en Minero

Santa Cruz, Bolivia

El cuerpo de Fátima Vaca Roca, de 36 años, cuyo cadáver fue encontrado sin vida en el municipio de Minero, está siendo velado en el Plan Tres Mil, en la casa de su exesposo, junto a sus hijos. El exesposo afirmó que días antes de su muerte, la mujer acudió a él en busca de ayuda, ya que estaba siendo agredida físicamente por su pareja actual. La Fiscalía lo imputó por homicidio-suicidio y este jueves 14 de marzo fue enviado a prisión por 180 días.

Según declaraciones de Alberto Vaca, exesposo de la fallecida, Fátima había acudido días antes en busca de ayuda, mostrando evidentes signos de maltrato físico. “Mi exesposa vino hace tres días y se quedó aquí y vi en su cuerpo hematomas, le pregunté por qué tenía eso, ella me dijo que se había caído de la moto, no puede ser, porque cuando uno se cae de la moto tiene raspones, varias personas contaron que no se cayó de la moto, sino que él (su actual pareja) le pegaba y la tenía amenazada”, relató Vaca.