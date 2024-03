Investigan presunto feminicidio en Minero; la mujer fue hallada sin vida en su cuarto

Santa Cruz, Bolivia

La Fuerza Especial de Lucha Contra la Violencia, investiga la muerte de una mujer, cuyo cuerpo fue hallado sin vida al interior de su domicilio, un cuarto que alquilaba en la localidad de Minero en Santa Cruz.

La mujer se había separado de su primer esposo hace tres años, y se trasladó hasta el barrio Minero aproximadamente cuatro meses con su actual pareja, quien ahora fue aprehendido y es investigado por la muerte de la víctima.

Tras el levantamiento legal del cadáver, el mismo fue trasladado hasta la morgue judicial de Montero, donde es espera conocer los resultados y posibles causas de la muerte, aunque preliminarmente se indicó que el cadáver cuenta con algunas marcas.

Una de las vecinas de la mujer, relató que la víctima llegaba constantemente hasta su tienda para realizar compras, y en varias oportunidades le habría contado que era víctima de agresiones por parte de su pareja.

La ex pareja de la mujer, de quien se separó hace tres años, y con quien mantenía contacto por sus hijos, pide justicia, y señala que su exesposa aparentemente era víctima de violencia y que le había solicitado ayuda.

“Ella me hizo notar que con la persona con la que ella estaba viviendo era muy celoso, y me dio la impresión de que parece que le pegaba, ella me pidió ayuda, no le dije nada pero me dijo q era muy celoso, un día me pidió ayuda y le pregunte, pero no me quiso decir, pero me da a pensar que tenían problemas”, señaló la expareja de la víctima.