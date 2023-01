"Las niñas esperaron tres horas": Una madre denunció que BoA olvidó a sus hijas en un trasbordo

La Paz, Bolivia

Nuevamente la aerolínea Boliviana de Aviación (BOA) en la polémica, finalizando el 2022 se vio involucrada en la pérdida del gato Tito, que continúa desaparecido, del caso incluso hubo un pronunciamiento del Ministerio de Obras Públicas.

La madre de las menores contó que compró los boletos de ida y vuelta, las niñas viajaron el pasado 9 de diciembre a visitar a su abuela, debían retornar el 22 de diciembre del 2022, pero Nicole Valcárcel Lovera nunca imaginó la angustia y desesperación que viviría.

Cuando el avión arribó a su destino, sus pequeños no estaban en él. Las niñas partieron de Sao Paulo, tenían conexión con Santa Cruz y tenían que llegar a la ciudad de La Paz a las 5:30, los familiares esperaron, sin embargo las menores no desembarcaron.

Nicole asustada corrió a la ventanilla de la empresa, para consultar que había pasado, pero nadie sabía nada. “Me asusté mucho, además yo no sabía si estaban en Santa Cruz o Sao Paulo, fui corriendo a ventanilla y tampoco me dijeron nada, no tenían idea”, declaró a “Radio Luis de Fuentes”.