Lleva dos días: Doña Dorotea es la primera persona en la fila para ingresar a la Expocruz

Santa Cruz, Bolivia

Faltan pocas horas para la inauguración de la Expocruz 2023 y la expectativa en la población crece.

La más emocionada es Dorotea Laime de Mamani, quien es la primera persona en la fila para ingresar al encuentro ferial, que abrirá sus puertas este viernes 22 de septiembre.

Doña Dorotea tiene 58 años y nació en Oruro. Cuenta que tiene mucha ilusión de disfrutar de la muestra ferial, y llevar a sus hijos, aunque para eso tenga que enfrentar dificultades.

Ella llegó el martes, a las 5 de la tarde, y se instaló en el ingreso principal de los predios de la Fexpocruz. Entonces, serán tres noches que dormirá en el lugar.

"Me animé porque tengo un niño discapacitado y mi hija ha perdido su piernita por un accidente en Argentina. Quiero traerles a mis hijos. Es un regalo para mis hijos y nietos, esa es mi intención. No me dijeron, pero quiero brindarles ese cariño", explicó en Que No Me Pierda.