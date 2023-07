"Lo tiró al piso": Brutal golpiza a un joven, su agresor sería un boxeador

Cochabamba, Bolivia

Este sábado 29 de julio se registró un hecho de violencia, en la avenida Segunda Circunvalación y Pando, zona norte de ciudad. Las imágenes captadas por una cámara de seguridad generaron molestia e indignación, por la brutalidad y el salvajismo de la agresión a un joven.

En el video se observa que dos personas protagonizan una pelea, uno de ellos termina cayendo al piso luego de ser golpeado. El episodio de violencia extrema muestra una 'bestial' golpiza por parte de un hombre, que ataca ferozmente a la víctima, que recibe patadas en el rostro y cabeza. El agresor ataca varias veces al joven de 21 años que está inconsciente, antes de irse del lugar vuelve a golpearlo, para dejarlo abandonado en plena vía pública.

No está claro cuál fue el motivo del brutal ataque, pero lo cierto es que la víctima sufrió una tremenda golpiza, la cual lo dejó malherido. El joven herido se encuentra internado en la Clínica "Los Lirios", los familiares aseguran que no recibieron la atención oportuna de la policía.

"La policía no vino a la clínica donde trajeron a mi hermano, no había un médico forense, recién este domingo recibí respuesta a las 23:00. Cuando fui en horas de la tarde las oficinas estaban cerradas, no me daban respuesta, no había sistema, indicaron que era imposible que venga un médico forense porque era domingo. No puede ser que por ser domingo, no vengan, soy la única familiar (...) Me dijeron que mi hermano debe sanarse para presentar la denuncia, pero eso no es posible, porque es el médico forense el que debe evaluarlo para determinar los días de impedimento", remarcó.