Locales que no presenten certificados de vacunación de bachilleres serán sancionados

En La Paz, el alcalde Iván Arias señaló que todos los locales que muestren los certificados de vacunación contra el coronavirus de bachilleres recibirán la autorización de la Secretaría Municipal de Educación y Cultura Ciudadana para poder realizar fiestas de graduación de promociones.

“Promociones de colegios que quieran bailar, que quieran festejar tienen que mostrar certificado de vacunación del 100% de los alumnos. No se le dará ningún permiso a ninguna promoción y a ningún local este año que no haya presentado el certificado de vacunación. Hay vacunas y tienen que vacunarse”, señaló la autoridad edil

Arias dijo que los locales que infrinjan la determinación serán sancionados “muy fuertemente”.

La cuarta ola y el incremento de casos de coronavirus se han convertido en una preocupación para el Alcalde paceño.

“Somos autoridades, el que quiera lavarse las manos que lo haga, yo no me voy a lavar las manos. Tenemos la Guardia de Seguridad, nosotros damos permiso a los locales; si es que no quieren, simplemente no les damos permiso. Lavarse las manos y decir que no es responsabilidad de ellos y que los padres están organizando es una irresponsabilidad y todo lo que podamos hacer lo vamos a hacer; más bien el Servicio Departamental de Educación debería sumarse a nuestro pedido”, puntualizó.