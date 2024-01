Madre de menores que sufrieron violación en hogar cuenta la cadena de abusos que vivían

Cargando...

Santa Cruz, Bolivia

Luego de conocerse la denuncia de abuso sexual y físico al interior de un hogar de niños en Santa Cruz, se realizó una intervención hasta altas horas de la noche con la presencia de efectivos de la Fuerza Especial de Lucha Contra la Violencia (Felcv), Ministerio Público y Defensoría de la Niñez.

Asimismo, se llevó acabo la audiencia de protección y se definió que los dos menores que habrían sido víctimas de estos hechos se queden con su familia ampliada, mientras dure la investigación.

Maltrato físico, ofertas de dinero a cambio de relaciones sexuales y trabajos precarios, son algunas de las situaciones que sufrían Josué y Moisés.

"Mis hijos estaban teniendo maltratos físicos y acoso sexual dentro del hogar. Me alerté cuando mi hijo de 14 años me confesó que uno de los niños quería tener relaciones con él ofreciéndole dinero, 100 bolivianos por noche, si él quería. Mi hijo le dijo que no. Él otro niño le dijo que le gustaban los hombres y las mujeres, que ya lo había con varios niños del hogar, cinco", develó la madre de las víctimas, en contacto con Que No Me Pierda.

Según la progenitora, empezó a notar los abusos el año pasado, pero no tenía permiso para ver a sus hijos.

"Cuando iba a visitar a mis hijos, desde agosto, afuera del colegio donde estudiaban, que estaba al lado del hogar, los veía golpeados, dañados, no había un día que mis hijos estén sin una marca en el rostro. No sé de su cuerpo, no podía verlos. No podía entrar al hogar porque todavía no tenía una orden judicial para visitarlos. La última salió en noviembre, pude entrar al hogar, me presenté ante el Fray. Ahí recién iba a visitarlos a mis hijos los fines de semana, pero igual las quejas eran constantes", detalló.

Aseguró que además del acoso de otros internados, también sufrían violencia por parte de los educadores.

"A mis hijos de a poco los vi más deprimidos, más demacrados, no podían quejarse porque decían que los educadores tomarían represalias en su contra. Hay un educador, Ramiro, que era el que maltrataba físicamente a mi hijo, de 12 años, lo golpeaba. Él se aprovechaba que mis hijos no tenían visita en el hogar", agregó.

La denunciante también aseveró que el encargado del hogar hacía trabajar de manera ilegal a los menores y cobraba por esto.

"Mis hijos trabajaban ahí, el Fray les ofrecía pagarles por matar a los pollos que llevaban vivos al lugar. Mi hijo Moisés hacía ese trabajo. Mi hijo Josué no se metía porque no le gustaba. Luego me confesó que iban personas de fuera del hogar a ofrecerles trabajos y pagarles 50 bolivianos por día. Yo le prohibí salir porque no sabía qué tipo de gente les iba a llevar. El Fray dejaba que esos niños salgan del hogar y cobraba dinero", contó entre lágrimas.

Comentó que pusieron a su hijo de 12 años en el grupo de personas mayores que él.

"No les importaba las necesidades de mi hijo, que sobrevivía, le robaban sus pertenencias, la merienda, la comida que les llevaba, tenía que pelear con los más grandes para defender sus cosas. Los educadores nunca han hecho nada. El fray, la trabajadora social sabían", añadió.

Aseguró que después de navidad su hijo más pequeño fue enviado al mismo lugar que el supuesto menor acosador, como un "castigo" por quejarse de los maltratos, luego de hacerle lavar los baños.

"A los dos días a mi hijo lo golpearon, le quemaron parte del labio con una cuchara caliente, con un golpe le sacaron una uña de la mano izquierda. No lo atendieron. El fray dijo que iba a investigar y no lo hizo", complementó.

Ante todo esto, la madre decidió denunciar en la Felcv y la Defensoría. Sus hijos estaban cinco meses en el hogar por una "pelea de hermanos". "Entraron por mala conducta", explicó. Aseguró que hubo demora en las audiencias para resolver su caso.

"Mi hijo me contó que había un niño que se lanzó del segundo piso, que estaba en terapia intensiva. Si a los niños que tienen padres les hacen eso, qué harán con los que no tienen niños. Ese niño que acosó a mi hijo, había violado a otro. Mi hijo y sus amigos encontraron el diario de este niño, donde había escrito los nombres de las personas que había violado y a las que quería violar", reclamó.

En cuanto a la situación del presunto agresor será definida por el juez del menor, dado que aún se investigan los delitos. Asimismo, no se descarta que hayan más víctimas.

"Estamos determinando que los menores de edad estén a salvo con la familia ampliada, el hogar ya no es un lugar seguro para ellos. Entonces, precautelando su derecho a la vida, se ha dispuesto, como medida de protección inicial, que ellos desalojen de manera inmediata con el auxilio de la fuerza pública. Son hechos que están en investigación. El Ministerio Público está realizando operativos dentro del hogar", explicó el fiscal a cargo del caso.

Por otro lado, también se habla de irregularidades que involucran a funcionarios del hogar. Además, tres menores de edad que están en este lugar fueron trasladados por efectivo de la Fuerza Especial de Lucha Contra la Violencia (Felcv).