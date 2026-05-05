Manfred Reyes Villa anuncia que desechos de Cercado se trasladarán a Cotapachi para su industrialización

El alcalde Manfred Reyes Villa anunció oficialmente que, a partir de esta jornada, los desechos sólidos del Cercado dejarán de ser un problema de acumulación para convertirse en materia prima industrial. El nuevo destino de los residuos será la zona de Cotapachi.

Reyes Villa fue enfático al señalar que el modelo de rellenos sanitarios tradicionales ha quedado en el pasado, dando paso a una visión de industrialización amparada en la normativa vigente.

"De acuerdo a ley ya no puede haber un botadero más ni un relleno sanitario. Tiene que haber una industria. Nosotros vamos a comenzar a partir de hoy la industrialización de la basura", afirmó la autoridad municipal.

El alcalde explicó que este proyecto no solo busca limpiar las calles, sino transformar los residuos en un motor de economía y fuentes de empleo. Según el plan trazado, la gestión será segmentada:

Cotapachi: Recibirá los desechos para el proceso de industrialización.

Sacabamba: Se destinará a la elaboración de compost (abono orgánico).

Otros puntos: Se sumarán para completar el ciclo de aprovechamiento de materiales.

El burgomaestre subrayó que la basura es un desafío que compete a todos los municipios y no solo al Cercado. En ese sentido, destacó que ha mantenido reuniones con diversas autoridades para consolidar un proyecto conjunto que involucre a todo el Eje Metropolitano.

"Tenemos que tener la capacidad y la madurez política de lograr solucionar el tema integral de la basura. Está solucionado el tema", sentenció Reyes Villa, haciendo un llamado a evitar "movimientos políticos" que pudieran entorpecer el acuerdo alcanzado entre las alcaldías.

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