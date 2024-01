"Me dijeron que se cayó": Encuentran el cuerpo de un menor en una quebrada

Cochabamba, Bolivia

Durante una jornada de intensa lluvia, se registró un trágico hecho en Cochabamba. Un adolescente de 14 años perdió la vida al resbalar en una quebrada de la zona norte.

Al lugar, llegaron efectivos de Bomberos para rescatar el cuerpo que estaba a varios metros de profundidad. También, oficiales de la policía para realizar el levantamiento legal junto al IDIF.

Familiares llegaron al lugar y al reconocer el cuerpo del menor quedaron totalmente consternados.

Su madre contó que el adolescente entrenaba con sus amigos todos los días en la cancha del lugar de 2 a 4.30 de la tarde.

"Hoy dijo que iba a ir, el lunes y ayer no vino. Estaba aburrido en la casa y quiso ir. Salió antes de las 2 y se despidió. Me dijo que vaya, pero mis hijos chiquitos no querían ir, fuimos a la tienda y se quedaron a jugar en un parque cerca. Luego, comenzó a llover y les dije que volvamos. Cuando llegamos a la casa, él no había vuelto. Estaba lloviendo y mi hermano me dijo que como estaba sin chompa, seguramente estaba esperando que pase la lluvia", contó la madre.