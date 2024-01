Niño de 11 años que cayó de un segundo piso está en estado vegetativo

Cargando...

Santa Cruz, Bolivia

El menor de 11 años de edad que sufrió una caída del segundo piso de un hogar de acogida se encuentra en estado vegetativo, según los médicos del Hospital de Niños Mario Ortiz Suárez.

El director del Hospital de Niños, Jorge Meddi, indicó que la salud del menor es delicada y considera que es muy poco probable su mejoría.

“No podemos mandarlo a ningún otro lado que no sea un hospital de segundo nivel, donde haya una aspiración, donde haya oxígeno, desgraciadamente no se lo puede mandar a su hogar, (porque) la evolución ha sido desfavorable, puede haber alguna mejoría, pero no creo que sea considerable”, dijo.

Johnny Potosí, médico de turno del Hospital de Niños, indicó que el niño llegó a dicho nosocomio con deterioro neurológico, tenía 7 en la escala de Glasgow, por lo que procedieron a intubarlo, a tiempo de señalar que el niño tomaba medicación ya que sufre de epilepsia. El menor está siendo atendido en la Sala de Neurocirugía desde el pasado 12 de noviembre de 2023, sin embargo, las autoridades se hicieron eco de este hecho recién el pasado 22 de enero de este año. El centro de acogida de donde fue derivado el menor es investigado por presuntos hechos de abuso sexual.

Informe de la Gobernación

Por su parte, la directora del Servicio Departamental de Políticas Sociales, Paola Moreno, dijo que desconocen cómo fue que el menor cayó del segundo piso. Sin embargo, aseveró que, tras la revisión de las cámaras de seguridad, probablemente el niño intentó jalar su silla para acercarse a la ventana para poder mirar los fuegos artificiales que se lanzaban desde el exterior del centro de acogida.