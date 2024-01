“Él corre peligro”: Padre pide ayuda para sacar a su hijo del Hogar denunciado por abusos

Cargando...

Santa Cruz, Bolivia

Padres de menores albergados en el Hogar de niños Santa Cruz llegaron en busca de ayuda para rescatar a sus hijos, quienes habrían advertido sobre condiciones alarmantes en el centro, pero sus testimonios previos no fueron creídos. La angustia de los padres se intensifica al denunciar que muchos de los niños ingresaron al lugar bajo engaños de la Defensoría de la Niñez y Adolescencia (DNA).+

Uno de los padres afectados compartió su experiencia, expresando: “No nos dejan ingresar solo porque no tenemos un papel. Si mi hijo vino acá no es porque él era de la calle, sino porque la Defensoría de la Niñez y Adolescencia me prometió ayudarme a sacar el certificado de nacimiento, y ahora no me quieren entregar la copia del documento”.

Al ser consultado si su hijo fue llevado al hogar con engaños, el hombre afirmó: “Sí, porque lo trajeron acá debido a que no podía inscribirse en el colegio. Ahora, resulta que cuando hubo este problema de las violaciones, mi hijo me dijo que lo amenazan, le quitan sus cosas y le roban su dinero. Resulta que ahora no podemos sacarlos, él corre peligro, yo tengo miedo y mi mujer también”.

La solicitud de ayuda se dirige a las autoridades competentes, con el padre concluyendo: “Pido a las autoridades que me ayuden a sacar a mi hijo. Ya no quiero que esté aquí (en el centro)”.