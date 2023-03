"Mi hija fue un regalo de Dios, era mi pequeña, mi consentida ", dijo la madre de la pequeña Camila

Cochabamba, Bolivia

La pequeña Camila Fernanda Caballero de 10 años perdió la vida de forma trágica, la menor estaba jugando en una plazuela de la OTB "La Joya", ubicado al sur de la ciudad, detrás del Hospital del Sur. Era aproximadamente las 19:00, el lugar se llenó de niños y la niña estaba con patines se los sacó para bailar.

"Mamá me vas a mirar mientras bailo", fueron las últimas palabras de la pequeña, mientras le sonreía a su madre. Sólo fueron segundos y Camila sufrió una fuerte descarga eléctrica, cuando se apoyó en el poste -para ingresar al área verde-, un vecino corrió para ayudarla, pese a la rápida atención médica que recibió en el Hospital del Sur, su cuerpo no resistió y falleció.

"Mi niña tenía 10 años, ha nacido el 27 de mayo como un regalo en el día de la Madre, era un regalo de Dios. Era hiperactiva, solidaria, buena, sociable, le gustaba bailar y patinar (...) Pido justicia para mi hija, nadie me la va devolver, yo la llevé a esa plaza para que pueda jugar; esa plaza está llena de cables pelados. Estoy viviendo un dolor muy grande, es como si hubiera perdido un brazo o una pierna. ¡Era mi hijita menor! ¡La menor! ¡Mi consentida!" , lloró desconsolada la madre.

Este martes 7 de marzo será enterrada en el Cementerio General a las 14:00, la misa de cuerpo presente será a las 12:00.

"Llegué esta madrugada de Oruro, no sabía lo ocurrido. Ahora no podemos culpar a nadie, todo se encuentra en proceso de investigación. Mi familia e hija se trasladaron hace poco del departamento de Oruro, tan sólo cuatro meses. Esta desgracia es algo que no se puede describir", indicó el padre de Camila y se rompió en lágrimas.