"Sólo tocó el poste": Una niña de 10 años murió electrocutada, minutos antes estaba jugando

Cochabamba, Bolivia

Una niña murió electrocutada al tocar un poste de luz en la zona sur de la ciudad, la tragedia ocurrió en una plazuela de la OTB “La Joya”, detrás del Hospital del Sur. Tenía 10 años y se encontraba jugando junto a su madre.

La tragedia se produjo en horas de la noche a las 19:00, cuando madre e hija paseaban por este lugar. Según contó Carla Medina, madre de la menor, su hija estaba a unos cuantos pasos, “la estaba mirando, mientras estaba bailando”.

“Voy a ir a bailar mamita, me vas a mirar”, me dijo. “La estaba mirando, ella estaba bailando, no sé en qué momento ha pasado, de repente vi a mi hija pegada al poste, sin poder moverse”, contó inconsolable Carla.