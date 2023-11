“Mi hijo es mayor de edad, yo no sé nada”, dice el padre del acusado de asesinar a prestamistas

Cargando...

Cochabamba, Bolivia

Un coronel jubilado de la Policía es el padre del principal acusado por el doble asesinato que cobró la vida de una pareja de prestamistas, el hombre fue trasladado a celdas de la Policía en el municipio de Colcapirhua donde brindó su declaración ante el Ministerio Público.

El papá del acusado no quiso brindar declaraciones a los medios de comunicación, y en un corto contacto con la prensa, dijo que esperaba el informe de la Fiscalía y que no sabía nada de su hijo, “es mayor de edad, yo no sé nada” respondió al ser consultado por su paradero.

La madre del acusado también fue arrestada y brindó su declaración ante la Fiscalía, según indicó el abogado de las víctimas, la mujer habría entregado un teléfono celular para demostrar la inocencia de su hijo.

Ambas personas continúan en celdas de la Policía y aguardan conocer la determinación del Ministerio Público quien definirá si podrían estar implicados en el caso.

Un día antes, la madre del sospechoso que continúa prófugo, declaró a los medios de comunicación que su hijo era inocente y que permanecía a buen recaudo, pues no contaban con las garantías para que pueda entregarse.

La Policía junto al Ministerio Público continua con los actos investigativos dentro de este caso, el lunes allanaron el domicilio de los padres donde hallaron una escopeta, un revolver, municiones y documentos.

Previamente el comandante departamental de la Policía, también le pidió al sospechoso entregarse a las autoridades.