"No podemos ingresar al estilo de María Galindo", dijo la diputada Olivia Guachalla

Cochabamba, Bolivia

El diputado del ala 'evista' del Movimiento al Socialismo (MAS), Héctor Arce, protagonizó un momento bochornoso cuando trató de ingresar a la 'fuerza' a las oficinas centrales de Entel, con la intención de fiscalizar y verificar si los trabajadores estaban en sus puestos de trabajo.

El parlamentario aseguró que muchos estaban en el cabildo de El Alto, convocado por el ala 'arcista'. Una escena que registró empujones, gritos, forcejeos e incluso un 'pie de gato' se registró en la empresa estatal. "Esta es una instrucción de Luis Arce Catacora, para que los servidores públicos de las empresas descentralizadas estén en el cabildo", aseguraba.

Sobre el hecho bochornoso registrado este martes 17 de octubre, la diputada Olivia Guachalla aseguró que: "Asistir al cabildo era voluntario y hubo servidores públicos presentes (...) Es una decisión personal, individual y no se puede atentar contra ese derecho".

"Ayer mi persona fue a verificar ocho instituciones, que eran fantasmas ayer, no había nadie. Nosotros pagamos el sueldo de los servidores públicos, son unos sinvergüenzas, abandonaron su fuente de trabajo. No me dejaron hacer mi rol de fiscalizador (...) Pusieron fotografías de que estaban presentes en el cabildo y los aportes no son voluntarios, son obligatorios (...) Donde estaban los policías no hubo ninguna resistencia", indicó el diputado.