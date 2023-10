‘Por la fuerza’: Diputado Arce saltó la seguridad para controlar asistencia de funcionarios

Cochabamba, Bolivia

El diputado del ala “evista”, Héctor Arce, intentó ingresar por la fuerza a oficinas de Entel en la ciudad de Cochabamba, con la intención de controlar si los funcionarios asistieron a su fuente de trabajo o asistieron al Cabildo de El Alto.

“Son de seguridad que están haciendo su trabajo, pero esta es una instrucción de Luis Arce Catacora, para que los servidores públicos de las empresa descentralizadas estén el cabildo hoy, estoy acá más de 15 minutos y no me dejan ingresar para hacer mi trabajo y fiscalizar”, dijo Arce mientras permanecía parado delante de los guardias.

Poco después reiteró que ingresaría para verificar la presencia de funcionarios e intentó saltar por encima de los guardias, pero lo retuvieron y Arce llegó a caer al piso.

En su segundo intento por ingresar, se fue a un lado de los guardias pero lo sostuvieron e hicieron retroceder provocando molestia en el diputado.

“Estos señores están obstaculizando que yo realice mi trabajo de fiscalizar, ¿Por qué no me van a dejar entrar?”, dijo nuevamente Arce refiriéndose a los guardias de seguridad.

Finalmente en su tercer intentó de entrar a las oficinas, se subió a un asiento que había en el lugar y trató de pasar sobre los guardias, pero nuevamente lo agarraron y no le permitieron el ingreso.

“¿Cuál es el miedo?, que me digan porque no me dejan ingresar, esta es la clase de servidores públicos que tenemos, en vez de hacer su trabajo están en el cabildo y hoy impiden hacer nuestro trabajo de fiscalización”, añadió Arce.