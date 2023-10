Diputado y senadora del MAS se enfrentan por el "verdadero objetivo" del cabildo

La Paz, Bolivia

El fin del cabildo que se realiza en la ciudad de El Alto fue debatido por representantes del Movimiento Al Socialismo (MAS) del ala 'evista' y 'arcista'. Ambos bandos se señalan de querer atacar y desconocer el liderazgo del otro.

Así, el diputado 'radical' Renán Cabezas indicó que el cabildo es parte de la democracia participativa y pidió que la policía controle que no haya disturbios, que se identifique y detenga a las personas que generan conflictos.

"No puede ser que este tipo de escenario se utilice para enfrentar a la población. El cabildo lo auspicia el gobierno. El ministro de Gobierno es el vocero del cabildo, de organizaciones sociales, ayer lo confesó. Organizan para contrarrestar el 10° congreso legal y legitimo del MAS-IPSP realizado en Lauca Ñ. Quieren posicionar una iniciativa política, que van a conformar un frente amplio, que es lo mismo que los pactos por la democracia o las megacoaliciones del pasado", afirmó en entrevista con El Mañanero.

Además, dijo que el cabildo se hizo en "afán de rencor y rechazo a Evo Morales".

"Este cabildo es en contra de Evo. Quería ir, pero he recibido amenazas, del mismo Ministro, me están queriendo vincular, como si yo fuera el que va a generar terrorismo o disturbios en El Alto. Entonces, para evitar susceptibilidades me dedicaré a mis tareas legislativas", agregó.