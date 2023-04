"No pueden vender algo que no es de su propiedad", dijo el secretario de la UMSS

Cochabamba, Bolivia

La Universidad Mayor de San Simón (UMSS) no reconocerá la venta a terceros por terrenos en la Tamborada, el traspaso con minutas de venta es ilegal indicó el Secretario General de la superior casa de estudios, Dr. Eduardo Lavayén Panoso.

"Todas las ventas realizadas desde que se han asentado, hasta el día de hoy, por supuesto que serán declaradas nulas. La universidad no reconocerá de ninguna manera (...), si hay un lote que está siendo vendido en 50 mil dólares, esa persona no puede venir a pedir que se les extienda la minuta, que no han cancelado a la UMSS", remarcó Lavayén.