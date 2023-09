Organizaciones continúan desmarcándose del congreso del MAS, Bartolinas tampoco irán

Bolivia

A pesar de la creciente división al interior del Movimiento Al Socialismo (MAS), el ala 'radical' confirmó el Congreso partidario para el 3, 4 y 5 de octubre en Lauca Ñ, trópico cochabambino y bastión de Evo Morales. A la vez, el bloque 'renovador convocó a un Cabildo para el 17 de octubre en El Alto.

En los últimos días, diferentes sectores anunciaron que no asistirán al encuentro en el Chapare, uno de los últimos fue la Confederación Nacional de Mujeres Bartolina Sisa.

"En este primer ampliado ordinario se ha decidido por mayoría no asistir al ampliado de Lauca Ñ, entonces no se va a asistir. También se han manifestado las hermanas, y hay que ser claros, algunas personas vamos a asistir como militantes , en eso hemos quedado", indicó Guillermina Kuno, dirigente de las Bartolinas.

En el ampliado de las Bartolinas también se determinó exigir a la Asamblea Legislativa aprobar las leyes que están pendientes. Otra determinación fue desconocer a la dirigente Juanita Ancieta y aseguran que ya no les representa en la Dirección Nacional del MAS-IPSP.

"Nos estaba representando, pero ya no viene, no nos informa. Ya no nos representa", agregó Kuno a tiempo de asegurar que su sector apoya a Luis Arce.