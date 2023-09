Tras rechazo a ley de delitos sexuales, una comisión de alto nivel se reunirán este Jueves

La Paz

La Comisión de “Seguimiento de las conclusiones de la Cumbre de Justicia” se reunirá este jueves en Sucre para buscar nuevas alternativas en busca de justicia para las víctimas de delitos sexuales, tras el rechazo en la Cámara de Diputados del proyecto de ley sobre la imprescriptibilidad de estos delitos.

“Lo que ha ocurrido es inaceptable, no podemos bajar la guardia. El jueves 28 se reúne la comisión 898 en Sucre, al más alto nivel. Lo que no va a pasar es que dejemos a las víctimas sin justicia, eso no es aceptable para el Gobierno y vamos a seguir este trabajo" Informó el ministro de Justicia, Iván Lima.