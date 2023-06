Abogada penalista: Padres y profesores del niño que atacó a Yenifer podrían ser acusados de negligencia

Bolivia

Este viernes, le dieron el último adiós a la pequeña Yenifer Lovera, la pequeña de seis años que fue apuñalada por un niño de su mismo colegio. A la vez, la Fiscalía declaró el caso en reserva.

Ante el pedido de justicia de la familia y la inimputabilidad del agresor por tener 11 años, autoridades evalúan responsabilidades y sanciones.

Según la abogada Jessica Echeverría, los padres y profesores del menor podrían ser procesados penalmente por negligencia en base a la ley 548, si es que se determina que hubo señales de actitudes violentas y no actuaron al respecto.

La también experta en temas de infancia y de niñez explicó que en este caso, el niño de 11 años se lo considera el sobreviviente y el sistema de justicia penal juvenil tiene que buscar la forma de readaptarlo y reintegrarlo porque es inimputable.

La normativa habla de imputabilidad porque se considera infractores a los menores de más de 14 años. Sin embargo, el juzgado del menor debe seguir con la investigación.

En este punto, Echeverría hace énfasis en que en Bolivia es un tabú hablar de salud mental y, principalmente, salud mental infantil o trastornos que pudieran presentar los niños.

"No es normal que un niño agreda, acuchille, apuñale a otro niño. Este es un caso sui generis que no lo hemos visto hace tiempo en nuestro país, es un caso muy diferente. Entonces, la juez del menor, con el equipo multidisciplinario , tiene que hacer todos los exámenes psicológicos, la pericia de trabajo social para ver qué lo llevó al niño apuñalar a la pequeñita" , explicó.

Entonces, consideró tuvo que haber una serie de situaciones que dieron a entender que algo estaba sucediendo con él.

En este sentido, el niño no tiene solo que ser evaluado por un psicólogo, sino por un psiquiatra infantil. Así, comentó que el caso pone sobre la mesa el tema de la salud mental infantil.

"¿Este niño ha reflejado que era violento, ha herido a una mascota o a una persona? ¿Los padres no hicieron nada? ¿Se veía alguna conducta violenta y los maestros no informaron? La evaluación psicológica es muy importante. Al niño, más que un psicólogo porque no me quiero quedar con un uniforme psicológico de la Defensoría o el Juzgado, lo tiene que evaluar un psiquiatra infantil, tenemos en Bolivia un especialista en trastornos en los niños, porque algo ha tenido que suceder en la mente de este pequeño para decidir apuñalar. No es solamente apuntar a cómo serán sus padres o cómo lo habrán criado ¿Qué hay en la mente del niño del niño agresor?", cuestionó.