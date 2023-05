Pedro Lima en la Fiscalía: "Alfonso Pedrajas Moreno ha desgarrado la vida de tantos niños"

Cochabamba, Bolivia

Este jueves, el exjesuita Pedro Lima, considerado como un testigo clave, se presentó ante la Fiscalía de Cochabamba para presentar su declaración informativa en el caso de pederastia cometido por el jesuita español Alfonso Pedrajas.

"Esta es una parte de las declaraciones que haré también en La Paz y en la ciudad de Sucre por los distintos casos. Hoy me presento por el caso Alfonso Pedrajas Moreno que ha desgarrado la vida de tantos niños y ha causado tanto dolor a nuestro país ", afirmó Lima.

Señaló que dará más datos y aseguró que hay otros religiosos implicados.

"Voy a revelar varios datos ante las autoridades, información que no puedo compartir de manera pública, pero información también sensible. Yo, en este momento siento presión, pero también siento dolor porque recordar todo eso para mí no es tan fácil", agregó.