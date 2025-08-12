¡Ya falta poco! Estos famosos también se unen a ‘La Gran Batalla’ ¿A cuál apoyarás?

Cada vez estamos más cerca del gran estreno de la segunda temporada del mejor programa de imitación y entretenimiento de la televisión boliviana.
12/08/2025 14:17
Escuchar esta nota
Ya faltan pocos días para poder vivir el estreno de la segunda temporada de ‘La Gran Batalla’, fueron varios días de espera y expectativa para poder conocer a los nuevos integrantes del equipo.
Reconocerás de inmediato a varios de ellos, y podrás empezar a apoyarlos dentro de poco.
Los nuevos famosos que se unen a ‘La Gran Batalla’ son:
Todos ellos ya se preparan para el primer programa de la segunda temporada, el cual se estrenará este lunes 18 de agosto y que tú no puedes perderte.
Deberán probar de que están hechos y llevar todo su talento al escenario más grande de la televisión boliviana.
Pero todavía falta conocer a más famosos, ¿Quién crees que se unirá a la competencia?
Mira la programación en Red Uno Play
14:00
15:00
16:30
17:00
18:55
20:45
14:00
15:00
16:30
17:00
18:55
20:45