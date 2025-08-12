TEMAS DE HOY:
La gran batalla

¡Ya falta poco! Estos famosos también se unen a ‘La Gran Batalla’ ¿A cuál apoyarás?

Cada vez estamos más cerca del gran estreno de la segunda temporada del mejor programa de imitación y entretenimiento de la televisión boliviana.

Silvia Sanchez

12/08/2025 14:17

Ya faltan pocos días para poder vivir el estreno de la segunda temporada de ‘La Gran Batalla’, fueron varios días de espera y expectativa para poder conocer a los nuevos integrantes del equipo.

Reconocerás de inmediato a varios de ellos, y podrás empezar a apoyarlos dentro de poco.

Los nuevos famosos que se unen a ‘La Gran Batalla’ son:

  • Gato Pozo: presentador de televisión.
  • Adry Vargas: actriz, cantante e influencer.
  • Ronald Valverde: actor y comediante.
  • Iribel Méndez: piloto comercial y comediante.
  • Alvinich: Blogger y youtuber.
  • Ezequiel Serres: periodista y presentador de televisión.

 

Todos ellos ya se preparan para el primer programa de la segunda temporada, el cual se estrenará este lunes 18 de agosto y que tú no puedes perderte.

Deberán probar de que están hechos y llevar todo su talento al escenario más grande de la televisión boliviana.

Pero todavía falta conocer a más famosos, ¿Quién crees que se unirá a la competencia?

