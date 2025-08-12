¡Ya falta poco! Estos famosos también se unen a ‘La Gran Batalla’ ¿A cuál apoyarás?

Ya faltan pocos días para poder vivir el estreno de la segunda temporada de ‘La Gran Batalla’, fueron varios días de espera y expectativa para poder conocer a los nuevos integrantes del equipo.

Reconocerás de inmediato a varios de ellos, y podrás empezar a apoyarlos dentro de poco.

Los nuevos famosos que se unen a ‘La Gran Batalla’ son:

Gato Pozo: presentador de televisión.

Adry Vargas: actriz, cantante e influencer.

Ronald Valverde: actor y comediante.

Iribel Méndez: piloto comercial y comediante.

Alvinich: Blogger y youtuber.

Ezequiel Serres: periodista y presentador de televisión.

Todos ellos ya se preparan para el primer programa de la segunda temporada, el cual se estrenará este lunes 18 de agosto y que tú no puedes perderte.

Deberán probar de que están hechos y llevar todo su talento al escenario más grande de la televisión boliviana.

Pero todavía falta conocer a más famosos, ¿Quién crees que se unirá a la competencia?

Mira la programación en Red Uno Play