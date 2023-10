Pelea de estudiantes: "Las autoridades minimizaron las agresiones", dijo la madre con impotencia

Cochabamba, Bolivia

Las imágenes de la agresión a una estudiante se registraron durante el mes de febrero, la víctima se cambió de Unidad Educativa y su agresora permaneció en el establecimiento, previa firma de compromiso de buen comportamiento.

El hecho de violencia fue grabado por los mismos estudiantes y se volvió viral, imágenes que sorprenden a los padres, donde se puede apreciar a un adolescente golpeando a su compañera, en medio de las risas y burlas de sus compañeros del cuarto de secundaria.

“A mi hija esta muchacha la insultaba, le decía no me mires y si me miras te voy a golpear. Mi hija tiene problemas emocionales y mentales. Cómo se ve en el primer video la agarra y la golpea, no la dejan salir del curso, entre sus compañeros. Eso pasó el primer día, mi hija no me dice nada y el segundo la vuelven a golpear, ahí recién se dan cuenta los profesores”, relata la madre de la víctima.