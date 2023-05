Padres de familia de Quillacollo aseguran que no hay rivalidad entre colegios y señalan a las redes sociales por peleas

Cochabamba, Bolivia

Este lunes, se denunció la existencia de peleas entre estudiantes, principalmente mujeres, de diferentes colegios de la zona norte del municipio de Quillacollo; que eran convocadas a través de páginas de Facebook. Las grabaciones se hicieron virales y generaron preocupación en padres de familia y autoridades.

Hoy, se reunieron padres de familia, dirigentes de la zona, directores de tres unidades educativas y el corregidor. Aseguraron que es solo un malentendido, pues se trataría de un conflicto de dos familias de primos y no una rivalidad o problemas entre colegios. Ya realizaron las investigaciones y dicen que frenaron esta situación.

"Este problema estábamos averiguando. Hay dos alumnos que están peleando, se ve en redes sociales. Son de diferentes unidades educativas, no son del mismo colegio. Hubo un problema entre familias y eso es lo que les ha llevado a este enfrentamiento entre las chicas y no viven muy lejos, son cercanos a sus casas. Nosotros no vivimos cerca a ellos, ¿Qué problemas tendrán?", comentó un padre de familia.