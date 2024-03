¡Perdió el control! Un micro chocó contra un árbol en la avenida Melchor Pérez

Cochabamba, Bolivia

Un micro de transporte público de la línea “Y” impactó de frente contra un árbol en la avenida Melchor Pérez de Olguín, zona norte de la ciudad, transeúntes que se encontraban en el lugar ayudaron al conductor.

El colectivo estaba al mando de un hombre de aproximadamente 45 años, quien circulaba con dirección de norte a sur y por razones que aún se investigan, perdió el dominio del motorizado, terminó chocando de lleno contra un árbol.

“Me ha fallado el volante y el carro casi se ha volcado, se estrelló contra el árbol. Afortunadamente estoy bien, no me duele nada, es la primera vez que me pasa esto. Perdí el control del volante y se subió la llanta sobre la jardinera, no pude dominar el volante”, relató el conductor.