"Puso un vidrio en mi cuello": una joven devela el calvario que vivía con su novio

Santa Cruz, Bolivia

En las últimas horas, una mujer denunció a su expareja por tentativa de feminicidio en Santa Cruz de la Sierra. La joven estuvo a punto de perder la vida a manos del hombre que juraba amarla.

"Hace dos meses empezó la relación con mi ex pareja. Las agresiones eran constantes en el mes de enero. Me agredió anteriormente como unas cuatro veces, me golpeaba por celos" , contó Selena.

El constante maltrato y un intento concreto de matarla le llevaron a tomar la decisión de denunciar. El 24 de enero, el hombre la llamó asegurándole que quería conversar. Sin embargo, cuando ella llegó, él le quitó el celular y le dijo que le iba a golpear por cada contacto que tenía.

Esta última agresión del hombre incluyeron golpes en la cabeza y las piernas, además la amenazó con una navaja y le agarró de las manos. Afortunadamente, ella logró escapar y llegar con su familia.

El sujeto también resultó herido con los vidrios, lo que le permitió a la joven escapar y llamar a su hermana.

Sin embargo, el hombre no se detuvo y empezó a acosar a la víctima por teléfono.

El sujeto, identificado como Edilberto Zelada, está aprehendido. Su audiencia cautelar está programada para hoy. La víctima pide garantías para ella y su familia, ya que continúa recibiendo amenazas del acusado. Exige justicia y que el hombre sea enviado a prisión.

"Temo por mi vida porque estoy diciendo todas las cosas. Yo me he callado y esto ha venido hace mucho tiempo. Me he callado por miedo, ahora que todo está saliendo a la luz, quiero estar y sentirme protegida tanto yo como mi familia, temo por mi vida y quiero que se haga justicia", afirmó la joven.