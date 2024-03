"¡Que me devuelva a mis hijas!", pide la mujer que fue tomada como rehén por su esposo

Quillacollo, Cochabamba

Este domingo 24 de marzo se registró un violento episodio, donde un hombre de 46 años identificado como Ernesto O. G. atentó contra la vida de su exesposa, apuntándole con un arma cargada, en el caso del municipio de Quillacollo.

En las últimas horas el abogado de la víctima, Dr. Eduardo Mérida, dio a conocer la mujer sufría constantemente violencia, la presunta tentativa de feminicidio se registró porque la madre y esposa quiso terminar la relación.

“María ha vivido constantes agresiones, sus niñas manipuladas. Prácticamente sometida ha vivido un ciclo de violencia reiterado. El día de ayer casi pierde la vida, hoy no tiene sus objetos personales y no sabe dónde están sus hijas (…) Los familiares del varón están escondiendo a las niñas, tratando de presionar. Ella fue embarazada a sus 14 años, por un hombre de 36 años, ahora ella tiene 24”, dio a conocer el jurista.

De acuerdo al abogado María vivió un ciclo de constante violencia, aseguró que su clienta casi pierde la vida a manos de su pareja y padre de sus hijas cuando intentó divorciarse, porque aseguraba no soportar más la violencia a la que era sometida.

“Convive con él por 10 años, los primeros 5 años fueron normales, pero los otros 5 se convirtieron en un infierno. De repente empezaron los problemas, celos (…) Mi hija mayor está lavado su cabeza, pido que me ayuden a recuperar a mis hijas de 8 años, 3 años y 8 meses (…)”, contó desconsolada.

El pasado 2023 la madre de 24 años decidió casarse con su agresor, por las promesas que el hacía de que cambiaría y sería una mejor persona, pareja y padre. Sin embargo, la situación sólo fue empeorando.

“El pasado domingo me salí de la casa, en la cual convivimos, hicieron una parrillada, él estaba tomando, por eso decidí irme. Cuando estaba saliendo sacando a mi pequeña, su padre se metió, para evitar problemas me fui. Agarré un cuarto en alquiler, estuve viviendo sola una semana. Este domingo llegó a mi casa, golpeó la puerta de la vivienda, asustó a mi dueña de casa (…)”, relató los hechos del fin de semana.

Un oficial de la Fuerza Especial de Lucha Contra el Crimen (Felcc), logró persuadir al agresor haciendo que suelte el arma, y libere a la rehén, a un principio este se negaba a hacerlo y continuaba apuntándole con el arma, mientras amenazaba con acabar con su vida. La víctima dio a conocer como la sacó de su domicilio.

“Primero se hizo pasar como un interesado, buscando una casa en alquiler, él se entró, desde el segundo piso me hizo bajar, me hizo correr, me desvanecí porque no podía correr (…) Un policía de inteligencia logró que me soltara (…) Sólo pido recuperar a mis hijas, con él no se pueden quedar, las manipula, hasta de rodillas les hace pedir de rodillas que siga con él. Yo me casé pensando que iba a cambiar, incluso se comprometió a cambiar eso les dijo a mis tíos y mi madre, pero nunca fue así (…)”, dio a conocer

Ernesto O. G. es chofer de un minibús de transporte público y la víctima es ama de casa. “Por los celos que él tenía yo no podía ni trabajar, me hacía mirar con otras personas (…) Todo el tiempo eran sus celos de aquí y allá, no había que yo lleve una vida tranquila, no tenía ni derecho de sacar a mis hijas a pasear”, indicó.

La víctima hace 12 días se fue al departamento de Santa Cruz, pero debido a las constantes amenazas donde el agresor indicaba que se iba a ‘disparar’ la madre retornó. El hombre de 46 años será sometido a una audiencia de medidas cautelares para este lunes en horas de la tarde, en la cual se espera conocer cuál será su situación jurídica.

“No se sabe de dónde salió el arma, que era real y cargada de municiones, faltó muy poco para que ella pierda la vida”, dio a conocer Mérida.