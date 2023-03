Roban 29 mil dólares del interior de un vehículo en Sucre

Sucre, Bolivia

Una familia fue víctima de robo por parte de malhechores que sustrajeron 26 mil dólares y 21 mil bolivianos del interior de un vehículo que estaba estacionado fuera de un local de comidas, ubicado en la avenida Hernando Siles, entre las calles Luis Paz y avenida del Maestro de la ciudad de Sucre. El hecho se registró el pasado lunes 27 de febrero.

Según las víctimas, dentro del motorizado dejaron seis mochilas, tres contenían diferentes sumas de dinero tanto en dólares y bolivianos. No obstante, al salir del lugar se llevaron la gran sorpresa que antisociales habrian violentado la puerta del copiloto para sustraer todas las mochilas que había en el interior de la movilidad.

El director de la Fuerza Especial de Lucha Contra el Crimen (Felcc), coronel José Luis Arancibia, informó que “en la primera mochila había $us 18.000, la segunda contenía la suma de Bs 20.000 y $us 6.000, en la tercera había $us 2.000 y Bs 1.000, además de un teléfono celular”.