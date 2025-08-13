"¡Salí! ¡Salí! ¡Policía! ¡Policía!": Una mujer evitó que ladrones armados le robaran su auto (Video)

Una mujer logró lo impensable en pleno atraco armado, lo único que hizo fue gritarles a los delincuentes.
13/08/2025 9:31
Con gritos, bocinazos y un temple admirable, una mujer logró evitar ser víctima de un violento robo en Lomas de Zamora y obligó a dos motochorros armados a huir con las manos vacías.
El episodio ocurrió el lunes alrededor de las 19:00 en la esquina de Manuel de Falla y Pedro Ignacio de Rivera. La víctima llegaba a su casa a bordo de una camioneta Ford Ecosport cuando fue interceptada por dos delincuentes en moto.
Uno de ellos descendió armado y le apuntó exigiendo el vehículo. Pero lejos de rendirse, la mujer reaccionó con firmeza: “¡Salí! ¡Salí! ¡Policía! ¡Policía!”, gritó mientras tocaba la bocina para alertar a los vecinos y poner nerviosos a los atacantes.
La escena desconcertó a los motochorros, que temieron ser atrapados y emprendieron la fuga sin concretar el robo. El hecho, que pudo terminar en tragedia, no dejó heridos ni pérdidas materiales, pero sí dejó claro que la determinación y la rapidez de reflejos pueden marcar la diferencia frente al delito.
Mira el video:
