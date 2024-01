Sacrifican al pitbull que atacó a anciano tras no poder calmarlo ni con tranquilizantes

Santa Cruz, Bolivia

Uno de los perros pitbull que atacaron y asesinaron, en la pasada jornada, a un hombre de 70 años tuvo que ser sacrificado en instalaciones de Zoonosis de Santa Cruz de la Sierra.

"Nuestro grupo operativo estuvo ayer, desde las 15:30, en la zona donde se pudo capturar solamente al can macho; a la perrita hembra la estuvimos buscando hasta las 2 de la mañana con un dron que tiene sensores térmicos y no se la pudo ubicar", explicó Wendy Cuéllar Téllez, subdirectora de Zoonosis.

Fue anoche que se procedió con la eutanasia de este animal, ya que no se lo podía contener ni con tranquilizantes.

"Teniendo tantas horas al can en la trampera, donde se encontraba en un estado de estrés, aparte por la bulla de la gente. Los vecinos estaban enfurecidos por la situación que había pasado. Entonces, a las 2 de la mañana tuvimos que trasladarlo al can macho. Los veterinarios, los capturadores, adiestradores profesionales que tenemos no pudieron contenerlo. Le han colocado un tranquilizante, sin embargo, por el estado de estrés que tenía este animal nada de lo que le colocaban era aceptado por el mismo ", comentó Cuéllar.

Fue en ese momento que se tomó la decisión de dormir al pitbull.

La subdirectora recordó que los pitbull están catalogados como perros de raza peligrosa. Además la ley 553 estipula que, por domicilio, debería haber solamente un can de los que son catalogados como raza peligrosa.

Asimismo, Cuéllar brindó recomendaciones a los vecinos si llegan a encontrarse con el can que aún no fue capturado y tener precaución.

"Lo principal es que la perra seguramente tiene hambre, por tantas horas que ha estado fuera de su domicilio. También es muy probable que esté en un estado de agresividad. Los vecinos no quieren perderla de vista, quieren que la decomisemos. Si van a estar haciendo vigilia, estén dentro de sus movilidades, que no haya niños y no dejen a sus mascotas afuera. Esta perrita hembra seguramente no ha comido ayer, no ha tomado agua. Entonces debe estar en un estado de shock, además por los cohetes artificiales que ayer estaban tirando los vecinos, esto los asusta y los tienen en un estado de trauma", detalló.