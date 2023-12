“Sólo abrieron la puerta”: Madre e hijo terminaron heridos tras explosión por una fuga de gas 

Cargando...

Cochabamba, Bolivia

Una explosión se registró al interior de una habitación, en el municipio de Colcapirhua. El hecho dejó como saldo a una madre de 42 años y su hijo de 14 años heridos, la garrafa de gas no se habría cerrado correctamente.

Los heridos tienen quemaduras de primer, segundo y tercer grado. La familia llegó desde el departamento del Beni, con la intención de mejorar sus condiciones de vida, nueve personas vivían dentro del pequeño cuarto. La tragedia ocurrió este domingo.

“Dejaron abierta la garrafa, el cuarto se llenó de gas y bien cerrado (…) Entró primero mi sobrino, después mi cuñada y explotó el cuarto, provocando un incendio, causándoles quemaduras (…) Mi sobrino tiene el rostro quemado”, contó la cuñada de la víctima, Yanet Caro Tani.

Fuga de gas causó una explosión, madre e hijo están heridos. Foto: Red Uno

De acuerdo al relato de los familiares uno de los menores se hizo un huevo frito en la cocina y no habría cerrado correctamente la garrafa de gas. “Ellos vinieron a almorzar a mi casa, porque yo les dije que vayan, me imagino que ahí dejaron abierta la cocina, no apagaron bien (…)”, añadió.

Cargando...

La familia es de escasos recursos, pide ayuda a la población, llegaron al departamento el pasado 8 de junio, la madre de los siete niños se dedica a vender comida, mientras que su pareja se dedica al trabajo en el campo.

“Mi mamá vende comida en un puestito, yo vendo capuchinos en Quillacollo (…) Hasta nuestra mascota esta herida, nos quedamos sin nada”, contó la hija de la víctima. La madre y el hijo requieren quemacuran y biafine.

Cualquier ayuda puedas hacerla a los números: 779 – 73428, 759 - 29777, 639 – 65454, se habilitó una cuenta solidaria en el Banco Sol a nombre de Yanet Caro Tani.