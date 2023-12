Sube el precio de la harina argentina y panificadores piden reunión con el Gobierno

Cochabamba, Bolivia

Los panificadores de Cochabamba reportaron este lunes un alza en el precio de la harina argentina, que es el principal insumo para el ´pan de batalla', y piden una reunión con el Gobierno nacional para evitar ser afectados.

Los panificadores propondrán un convenio al Gobierno en la que se establezca la subvención de la harina a Bs. 135 para que el precio del 'pan de batalla' no sufra un incremento en el precio.

Por su parte, el viceministro de Defensa al Consumidor, Jorge Silva, señaló que en Argentina, el Gobierno del presidente Javier Milei, aplica medidas para hacerle frente a la crisis económica. Una de estas medidas es que hay un incremento en el precio de la harina.

“El precio de los productos argentinos se han disparados casi en un 100%. La harina argentina ha sufrido un incremento entre 25 y 40 bolivianos dependiendo la marca, pero ese es un precio que como Gobierno no podemos controlar (…) No podemos definir cuanto va costar la harina Argentina u otro producto, como es la manteca, mantequilla, leche. Los productos nacionales no han sufrido ningún incremento. Tenemos estable el precio del pollo, res, carne de cerdo, fideo, azúcar”, explicó Silva.