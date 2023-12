TCP admite recurso y suspende competencia de Andrónico Rodríguez en el Senado

Cargando...

Luego de haber emitido la sentencia que determina que la reelección no es un derecho humano, que inhabilita a Evo Morales para ser candidato en 2025, el Tribunal Constitucional Plurinacional (TCP) admitió un recurso de nulidad interpuesto por algunos parlamentarios del ala 'arcista' contra la Cámara de Senadores y decidió suspender las competencias de su presidente, Andrónico Rodríguez y su directiva.

Los evistas advirtieron que pretenden inhabilitar a Rodríguez y afirman que asumirán acciones.



"Dispone la suspensión de la competencia del Presidente de la Cámara de Senadores y de los miembros de la señalada directiva recurridos, desde el momento de la notificación con el presente Auto Constitucional, con relación a cualquier actuación emergente de la convocatorias objeto del presente recurso, debiendo tener presente que será nulo de pleno derecho todo acto o disposición que se realice o emita con posterioridad por parte de las autoridades recurridas", señala una parte del auto constitucional a la que tuvo acceso la ANF.



Al respecto, el senador del bloque evista del MAS, Leonardo Loza, advirtió que ese recurso pretende anular y desconocer las acciones que realiza el presidente del Senado, cuestionó que en menos de 24 horas se haya pronunciado el Tribunal Constitucional y anticipó que no permitirán esas acciones.



"Es muy grave, quieren anular las funciones del presidente del Senado y su directiva, desconocer al presidente del Senado y la directiva mediante un auto constitucional. Compañeros, al hermano Andrónico lo hemos elegido con nuestro puño y letra los senadores de la bancada mayoritaria. No se puede creer que, en menos de 24 horas, tan ágil, hayan emitido ese auto constitucional, nosotros no vamos a permitir esas acciones", aseguró.

El recurso de nulidad fue presentado por los senadores Ana María Castillo, Rubén Gutiérrez, Virginia Velasco y Eva Luz Humerez contra el presidente del Senado, Andrónico Rodríguez; primera vicepresidenta, Simona Quispe, segunda vicepresidenta, Daly Santa María y los miembros de la directiva que instalaron sesión el miércoles.