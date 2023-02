"¡Terminaron atrapados!: Trufi chocó contra la parte trasera de camión y dejó 8 heridos

Cochabamba, Bolivia

Un aparatoso accidente de tránsito dejó a ocho personas heridas, el hecho se registró en el kilómetro 2 de la avenida Petrolera. Un minibús de la línea 114 se estrelló con la parte trasera de un camión.

El vehículo de transporte público habría sufrido una falla en los frenos, perdiendo el conductor el control del motorizado. De acuerdo a testigos el trufi tenía pasajeros, de los cuales cuatro son mujeres y cuatro son varones, siendo trasladados hasta centros médicos, los heridos de gravedad fueron trasladados hasta una clínica privada.

Bomberos usaron equipos mecánicos para poder rescatar a las dos personas que terminaron atrapadas, para que puedan recibir atención médica. El dirigente de la línea 114, Milton López, aseguró que el conductor tuvo una falla mecánica y que no pudo maniobrar debido a la falta de espacio en el lugar.

"Mi compañero indicó que el freno no respondió, y no hay donde parquearse aquí, porque el transporte pesado (los que traen los fierros), ocupan todo el sector. Así pues cuando pasa alguna falla mecánica con los coches no hay donde poder arrinconarse", indicó López.