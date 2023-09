"Tienes que huir lo más antes posible": la llamada de alerta que habría recibido Marset

Bolivia

En las últimas horas, se difundió en redes sociales el audio de una supuesta llamada entre un policía y el narcotraficante uruguayo Sebastián Marset, el hombre más buscado en Bolivia. En la comunicación, se le alerta que iba a ser capturado por órdenes del “10”.

El audio tiene una duración de 24 segundos, aproximadamente. Se inicia con los sonidos de llamada y el presunto efectivo policial responde, saluda a Marset y este le responde de la misma manera. Luego se escucha el siguiente diálogo:

- Bueno, si usted no quiere terminar preso, tiene que ayudarme.

Luego termina la conversación entre ambas personas.

Se conoce que el audio fue remitido al alto mando de la Policía, al Ministerio Público y a las autoridades de Gobierno en pasados días. El material será sometido a un peritaje para establecer si es real o montado. Asimismo, la fiscalía investiga a cuatro jefes policiales, con la finalidad de identificar quien habría realizado esta supuesta llamada a Marset, según informan El Deber y ANF.

El 29 de julio, luego del operativo fallido para capturarlo, Marset difundió un primer video donde afirmó que el "jefe" de la Fuerza Especial de Lucha Contra el Narcotráfico (Felcn) lo alertó sobre el operativo de su aprehensión.

"Gracias al director de la FELCN logré irme, porque él me avisó que el ministro (Eduardo Del Castillo) había dado la orden de aprehensión contra mí; como no hizo las cosas bien (el director), y porque está molestando a la gente inocente que no tiene nada que ver, quiero que se sepa esto", dijo el prófugo.