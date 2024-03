"Todavía falta el gran golpe": El mensaje que habría enviado la novia del infanticida de El Alto

El Alto, Bolivia

A través de un video, Patricia, la mamá de los niños asesinados por su propio padre en la ciudad de El Alto, reveló detalles de lo sucedido la madrugada del martes 5 de marzo en su domicilio. Además, contó sobre los mensajes que habría enviado la novia de su expareja y las insistentes llamadas que recibió de la madre del infanticida pocas horas antes del crimen.

César Tezanos Pinto confesó el doble infanticidio de Cesar y Daniel (de 2 y 4 años de edad) y fue condenado a 30 años de prisión sin derecho a indulto.

Además, contó que le resultó extraño que la madre de Tezanos le llamó insistentemente la noche antes del crimen, apuntando a que sabía lo que iba a hacer su hijo.

"Como nunca, me llamó la mamá de César, varias veces, ella no llamaba jamás, ni siquiera para preguntar si los bebés están sanitos, si han comido o algo, ni en los cumpleaños para felicitarles. Extrañamente, esa noche llamó varias veces. Al día siguiente, cuando vino a mi casa a recoger a César, me gritó: 'Tú tienes la culpa. Yo vine aquí, he pasado tres veces a las 11 de la noche'. Su mamá sabía lo que César tenía planeado para hacer", agregó.