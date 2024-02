"Ya voy a acabar mi casa y me vendré a vivir": Las últimas palabras del supuesto infanticida a su hermano

Cargando...

La Paz, Bolivia

La familia de Ramiro, el hombre de 30 años que presuntamente envenenó y mató a sus tres hijos ayer en Viacha, pide esclarecer el caso.

"Su casa estaba en construcción. (Ayer) en la mañana me llamaron y me dijeron que pasó ahí. Nosotros no vivíamos con él", comentó el hermano de Ramiro en contacto con Que No Me Pierda.

La última vez que hablaron con él fue el viernes de la anterior semana y nada de lo que les dijo dio indicios de que iba a cometer el crimen.

"No nos ha dicho nada, él era muy reservado y no nos informó nada, no sabíamos nada. La policía ya está en su investigación y dirá cómo pasó. No nos ha dejado nada. Recién nos enteramos que tenía problemas con su pareja porque no sabíamos. No nos contaba nada de que tenía problemas familiares", aseguró.

El hermano también observó la demora en trasladar los cuerpos hasta la morgue, les explicaron que tenían que hacer informes de los cuatro. Ya que aún no se inició la autopsia.

"La policía tiene que investigar. Su esposa ya está aprehendida y queremos la investigación, nada más. La mujer sabe muy bien lo que ha escrito en el ladrillo. No creo que haya escrito en el ladrillo sin motivo, algo pasó entre ellos. Queremos saber porque la policía dice que había refrescos, no nos ha dejado entrar a la casa. El fiscal ha levantado los refrescos, me dijo que eran tres o cuatro", comentó.

La construcción de la casa de Ramiro, que era minero, tenía la obra bruta finalizada y había anunciado que empezaría la obra fina precisamente este lunes, por lo que el fin de semana ya compró el material necesario. Por eso, fue el albañil que tenía que hacer la obra quien encontró los cuerpos.

Cargando...

"Él vivía con su esposa y sus hijos. Me dijo de la construcción, quería terminar su casa. 'Me voy a venir a vivir aquí a mi casa, ya voy a acabar', me dijo. Estaba alegre y feliz, no tenía esa intención de suicidarse, nada de nada", recordó.

Asimismo, su hermano aseguró que Ramiro era muy cariñoso con sus hijos.

"Recién techamos su casa, el 18, yo estaba y mis tres sobrinos estaban alegres, sonriendo, porque iban a tener su casita, así me dijeron. Es muy doloroso, no pensé que iba a hacer eso. A futuro también pensaba comprarse una casita más, incluso ya dio un adelanto", agregó su hermano mayor.