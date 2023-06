Una madre denunció a su expareja por tentativa de infanticidio, dijo que le suministró una gran cantidad de medicamentos a su hijo de siete años, siendo llevado de emergencia hasta el Hospital del Niño, donde tuvo que ser internado.

El progenitor le habría hecho consumir pastillas, cerveza e incluso le inyectó anticoagulantes. El caso se confirmó luego de que el menor fuera ingresado al centro hospitalario con signos de intoxicación, y los especialistas pudieran evidenciar la ingesta de medicamentos, realizándole un lavado de estómago.

"Mi hijo estaba en calidad de 'trapo' prácticamente, no reaccionaba, incluso se orinó dos veces en la cama. Nos avisaron a nosotras que el estaba intoxicado y que le realizaron un lavado de estómago, por ingerir pastillas, cerveza y le inyectaron anticoagulantes en su traserito", declaró la madre.

Al momento el pequeño se encuentra internado en el nosocomio, y el progenitor denunciado se dio a la fuga. "Al menos ahora mi hijo ya está más estable, despertó y está queriendo jugar", declaró a la Red Uno la madre del menor.

"No tenemos ninguna noticia, el cumplió ocho horas en la Estación Policial Integral (EPI) del norte y después lo han soltado. Ahora está totalmente desaparecido, no sabemos nada de él, justamente yo fuí el pasado viernes a sentar una nueva denuncia, para que no lo dejen libre, pero 5 minutos antes fue liberado", contó la progenitora.