Viajeros entre lágrimas piden ayuda por bloqueos para llegar a sus destinos

Santa Cruz, Bolivia

La crisis por los bloqueos que persisten en Bolivia ha alcanzado su noveno día, generando graves consecuencias económicas, especialmente para el sector de transporte interdepartamental y el perjuicio en los viajeros que derraman lágrimas y piden ayuda para llegar a sus destinos. Ante la imposibilidad de circular hacia La Paz y Cochabamba, las empresas han tomado medidas extremas en la Terminal Bimodal de Santa Cruz.

En un intento por lidiar con la difícil situación, las empresas de transporte han colocado letreros en sus puestos de venta de pasajes en la Terminal Bimodal, anunciando la suspensión de salidas hacia La Paz y Cochabamba. Además, han elevado drásticamente el costo de los pasajes, llegando a alcanzar los Bs 300.

Ruth Bazán, encargada de la venta de pasajes de de una de las empresas afectadas, expresó: “No se está haciendo la venta de pasajes hacia esas rutas, está todo cerrado porque todas las carreteras están bloqueadas”.

La Terminal Bimodal de la capital cruceña experimentó una significativa disminución en la afluencia de viajeros, presentando un aspecto desolador con la terminal terrestre prácticamente vacía. A medida que las empresas buscan salidas alternativas, los pasajes con trayectos más largos se ofrecen a precios que rondan los Bs 300.

Carlos Tórrez, encargo de la venta de pasajes de una de las empresas afectadas, explicó: “Estamos saliendo por la ruta antigua a Sucre, por Potosí, Oruro. El pasaje se ha incrementado por el tema de que el viaje es más largo y se gasta más combustible. Se está cobrando Bs 300”.

El conflicto por los bloqueos se agrava, dejando a los pasajeros varados, sin recursos y desesperados por llegar a sus destinos. Mario Torres, quien lleva ocho días esperando regresar a La Paz debido al fallecimiento de su madre, necesita Bs 200 adicionales para completar su pasaje.

“Estoy desesperado, por el problema que tengo que llegar a La Paz y ya no tengo dinero, y las empresas me quieren cobrar Bs 300, pero no me alcanza, solo tengo Bs 130. Estoy desde que ha iniciado el bloqueo”, relató Torres con la voz entrecortada.