Video: Este es el momento en que el auto ardió en llamas en un surtidor de Cochabamba

Cochabamba, Bolivia

Un vehículo quedó completamente calcinado luego de realizar la carga de gasolina en una estación de servicio en la avenida Final Ayacucho. Tras el hecho, el conductor se dio a la fuga.

Al momento, dos personas fueron arrestadas, la acompañante del conductor y la vendedora de combustible.

En las imágenes captadas por una cámara de seguridad se puede ver que el vehículo tipo Noah realiza la carga cerca de las 5:56 de la mañana, tras ello, se produce una pequeña explosión. De manera inmediata el operador del surtidor retira la manguera y el motorizado se retira del lugar, a los pocos metros comienza a arder en llamas cerca de la jardinera, afectando a una palmera.

La mujer que se encuentra en calidad de aprehendida comenzó a tirar los barriles para que no produzca una explosión mayor. El trabajador de inmediato se pone a limpiar, llamando poderosamente la atención que no use un extintor o pida ayuda.

Desde la Agencia Nacional de Hidrocarburos (ANH) indicaron que la venta de combustible en bidones u otros recipientes estará temporalmente permitida entre las 13:00 y las 15:00 en las estaciones de servicio autorizadas en Cochabamba. La responsable de la ANH, Wendy Villarroel, indicó que el surtidor no esta autorizado para la venta en bidones, por lo que la transacción que se realizó fue ilegal.

El auto calcinado se encontraba lleno 'bidones' o ‘turriles’ que se presumen estarían cargados del carburante, el almacenaje de gasolina está penado con 3 a 6 años de cárcel, durante la mañana de este martes 26 de marzo precintaron el surtidor, mientras se realizan las investigaciones.