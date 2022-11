Cuéllar: "Estamos dispuestos a dialogar, pero no pidan que suspendamos el paro”

Cargando...

Santa Cruz - Bolivia

“Sin condicionamientos estamos dispuestos a dialogar, pero que no pidan que suspendamos el paro”, dijo el vocero del Comité Interinstitucional y rector de la Universidad Autónoma Gabriel René Moreno (Uagrm), Vicente Cuéllar. Asimismo, señaló que decir primero se suspende el paro y luego nos sentamos, esa no es la manera de dialogar y no demuestra voluntad de parte del Gobierno nacional.

“Somos optimistas en que podamos solucionarlo hoy y tocar dos temas: la abrogación del decreto 4760 y luego instalar una mesa técnica para que sea ella la que fije una nueva fecha para el Censo".

Señaló que el riesgo de no sentarse hoy en una mesa técnica es que ocurra una confrontación, manifestando que es el momento que el Gobierno reflexione.

Instó a que el diálogo debe realizarse, pero hoy con interlocutores que tenga voluntad y poder de decisión. “Esperamos que el Gobierno nos convoque y ahí estaremos”, dijo Cuéllar.

“Es necesario pacificar al país, es necesario dar certidumbre a la población. Tengo la esperanza que hoy puede darse una solución definitiva”, finalizó.

Son 11 días desde que el paro indefinido inició el pasado 22 de octubre, el cabildo cruceño exigió que el Gobierno abrogue el decreto 4760 y se defina una nueva fecha el 2023 y no el 2024 como plantea el Gobierno.

Cargando...