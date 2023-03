"Él puede sufrir un paro en cualquier momento y no reaccionar”, bebé de 7 meses lucha contra el dengue

Santa Cruz - Bolivia

Belén Romero es una joven madre que clama por ayuda para poder salvar la vida de su bebé de 7 meses quien, se encuentra desde hace dos días cuidados intensivos del Hospital de Niños tras sufrir complicaciones por el dengue.

“Él llegó muy mal (al hospital) tenía todo su cuerpo morado, (incluso) los doctores me dijeron ‘¿por qué no lo trajeron con oxigeno? Él bebé viene bien deshidratado”, relató la mamá de pedrito como fue el momento de su ingreso al nosocomio cruceño.

El pequeño comenzó a presentar los síntomas de la enfermedad el pasado jueves, 23 de febrero, y al día siguiente fue trasladado hasta un centro de salud, desde donde lo derivaron al Hospital de Niños. Pedrito tenía 40 grados de fiebre y tos con flema.

“Aurita mi hijito está conectado a máquinas, el doctor me dijo que si no fuera por eso el bebé ya no respondería (…) él puede sufrir en cualquier momento un paro y no reaccionar”, dijo señora Belén.