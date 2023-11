Cargando...

Santa Cruz, Bolivia

Las respuestas de los concursantes son cada vez más ingeniosas en "100 Bolivianos Dicen". Así lo demostró Karell, quien dejó sin palabras a Ronico, durante el programa de ayer.

La pregunta buscaba conocer las razones por las que existen las solteronas y los solterones. Entonces, la participante del equipo "Las Cuatachas" respondió, sin dudar: "Por cochino".

El público reaccionó con sorpresa y algunas risas también. Entonces, Ronico se sintió aludido y dijo que pudo haber sido todo en su vida, pero no cochino.

Karell explicó que se refería a los hombres, o mujeres, que no se bañan tres días o no lo hacen el día que verán a la persona que quieren conquistar y eso no gusta.

¿Qué dijeron los bolivianos? Mira el video: