La historia de Luis y Valeria, que incluye a la policía, y sorprendió a Ronico

Santa Cruz, Bolivia

Los participantes de "100 Bolivianos Dicen" siguen sorprendiendo con sus anécdotas y dejando sin palabras a Ronico. La historia de Luis y Valeria no fue la excepción, ya que en su caso, hasta la policía se vio involucrada.

Según lo que contaron, una vez, hace muchos años, Luis se fue de fiesta con sus amigos, pero no le dijo la verdad a su esposa. Le aseguró que estaba haciendo un viaje de ida y vuelta. Sin embargo, no volvió en el tiempo prometido. Entonces, la afligida mujer fue a la policía, a la tranca y hasta hizo un comunicado en la radio para lograr encontrar a su amado.

Luis se había ido de viaje con sus colegas para festejar el aniversario de una provincia.

"Me animaron y fui con ellos. Solo que le dije que estaba yendo de expreso y que iba a volver. Llovió tanto que el río se desbordó, se inundó el camino, no se podía pasar. Entonces, me quedé a la fiesta los tres días", contó el hombre, recordando que esa vez no había celulares.