TikTok recurre a su mejor arma, sus creadores de contenido

EEUU

Durante la semana pasada, varios creadores de contenido de la plataforma TikTok tuvieron un tema fuerte de que hablar, y es que la plataforma, ante la posibilidad de ser prohibida en Estados Unidos, convocó a sus creadores y los invitó a viajar a Washington para expresar su oposición a un proyecto de ley que se debate en el Congreso. De aprobarse dicho proyecto de ley, la propietaria china de TikTok, ByteDance, se vería forzada a vender la aplicación para evitar que quede bloqueada en Estados Unidos.

Varios de los creadores se apersonaron en los alrededores del capitolio como muestra de apoyo a la plataforma, se reunieron con legisladores y se pronunciaron en redes sociales, con la etiqueta #KeepTikTok, subiendo videos en los que explican porqué se oponen al proyecto.

Entre los creadores que se pronunciaron con respecto al proyecto de ley y el apoyo que le dan a la plataforma, no solo mandan mensajes emotivos, de quienes se dedican al entretenimiento sino también incluyen creadores de marcas personales o gente que tiene negocios, tal es el caso de Paul Tran, quien opera la marca de productos para el cuidado de la piel Love&Pebble con su esposa, Lynda Truong, pues asegura que el 90 por ciento de las ventas de su empresa provienen de la aplicación.

Los creadores que fueron invitados a proclamarse no recibieron ningún pago, sin embargo, la empresa cubrió los viáticos, incluida una cena festiva en el restaurante Bazaar by José Andrés del hotel Waldorf Astoria. Sin embargo, hasta ahora, el movimiento no ha dado resultados

Recordemos que esta disputa se generó por la preocupación que tiene el presidente de EEUU Joe Biden y los legisladores del Congreso ante los riesgos graves a la seguridad nacional de Estados Unidos que conlleva el hecho de que la dueña de TikTok sea china, pues temen que pueda entrometerse en las elecciones. El proyecto de ley busca forzar a ByteDance a venderles TikTok a personas que no sean de nacionalidad china en un plazo de seis meses, de otra manera se prohibirá la aplicación si no llegan a un acuerdo.

La empresa señaló que tiene esperanzas de que el Senado considere los hechos, escuche a los electores y se percate del impacto que tendría en la economía” y en los 170 millones de usuarios de TikTok en Estados Unidos. Pues han reiterado en varias ocasiones que los funcionarios de Pekín no tienen ninguna influencia en la forma de operar de la aplicación y el gobierno chino no tiene acceso a datos de los usuarios estadounidenses.